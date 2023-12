Otto-Dix Grundschüler sammeln für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz

Menschlichkeit Für die Dix-Grundschüler in Gera zählt jeder Cent

Gera Unter dem Motto „Schule mit Herz 2023“ machen sich die Jungen und Mädchen stark für todkranke Kinder



Unter dem Motto „Schule mit Herz 2023“ sind die Jungen und Mädchen der Geraer Grundschule Otto Dix seit Tagen am Arbeiten. Sie machen sich stark für einen guten Zweck. So viel Geld wie möglich wollen sie sammeln, um das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz zu unterstützen.

Ob Kuchenbasar oder ein Bücher- und Trödelmarkt oder gar der kürzlich stattgefundene Weihnachtsmarkt in der Otto-Dix Grundschule. Keine Chance blieb ungenutzt, um die Spendendose kräftig zu füllen.

All diese Aktionen trugen dazu bei, sich als „Schule mit Herz 2023“ stark zu machen. Die Kinder bastelten gemeinsam mit Eltern und weiteren Familienmitgliedern mit viel Liebe hübsche Dinge rund um die Weihnachtszeit, es gab Nüsse, Plätzchen oder heißen Punsch. Und all das wurde an den Mann gebracht für den guten Zweck.

Auch aus der Nachbarschaft bekamen die Jungen und Mädchen der Dix-Grundschule Unterstützung. Es gab Spenden, aber auch tatkräftige Unterstützung beim Verkauf der selbstgemachten Produkte. So wurde die Schule unterstützt vom Hotel Mercure, der Flora Apotheke und dem Geschäft „Gaumenfreuden“.

Am Ende der ganzen Aktivitäten steht die stolze Summe von über 1000 Euro zu Buche, worüber sich die Schule und die Kinder sehr freuen.