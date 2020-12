Ab dem Jahr 1960 erschienen im Kinderbuchverlag Berlin jährlich die vom Zentralrat der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und der Leitung der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ herausgegebenen „Pionierkalender“. Diese Veröffentlichung adressierte sich an Kinder der vierten bis siebten Schulklassen, während die „Kalender für Jungpioniere“ die Kinder der ersten bis dritten Klassenstufe als Zielgruppe in den Blick nahmen.

Die Pionierkalender wurden für die Jahre 1960 bis 1990 gedruckt und verfügten über einen Umfang zwischen 200 und 250 Seiten. Neben der regulären Kalenderfunktion, die das Aufzeichnen von eigenen Terminen, Geburtstagen und das Festhalten anderweitiger Ereignisse ermöglichte, verfolgten diese Kalender natürlich auch ideologische Absichten. So wurden unter den jeweils auf eine Woche aufgeteilten Kalenderblättern auch Jubiläen und erinnerungswürdige Daten aufgeführt, die für die sozialistische Gesellschaftsordnung von Interesse waren. Dazu zählten zum Beispiel die Geburtstage von Thomas Müntzer, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Ernst Thälmann und zahlreicher weiterer historischer Persönlichkeiten. Aber auch Gründungsjubiläen, Jahrestage oder Feiertage fanden Erwähnung.

An kulturelle und gesellschaftliche Höhepunkte wurde ebenfalls erinnert, wie beispielsweise den Internationalen Frauentag (8. März), den Beginn der Leipziger Frühjahrsmesse, den Welttheatertag (27. März) oder auch den Tag des Metallarbeiters (der zweite Sonntag im April).

Abgesehen von der systemimmanenten Prägung der Pionierkalender, beinhalteten diese Druckerzeugnisse zu einem großen Anteil allgemeinbildende und für die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nützliche Beiträge, beispielsweise zum Thema Sport, zur Straßenverkehrsordnung, zum Verhalten im Fall eines Brandes, über die einheimische Flora und Fauna, über verschiedene Berufe und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, über interessante Ausflugsziele und vieles weitere mehr.

Unter der Überschrift „Lesen in der Bücherei!“ in der Ausgabe für das Jahr 1990 wurde die Leserschaft mit dem Verhalten in einer Bibliothek vertraut gemacht und gleichsam zum Aufsuchen dieses Wissensortes animiert. Auch die Autorinnen und Autoren der Kalender wurden dem jugendlichen Publikum mit Kurzbiografien vorgestellt, worunter sich unter anderem Alex Wedding, Benno Pludra und Ludwig Renn befanden.

In der letzten, 1990 erschienenen Kalenderausgabe fand der. 45. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges besondere Beachtung. Anhand von Augenzeugenberichten wurde die junge Leserschaft, wie in vergangenen Jahren auch schon, über die Grauen des Krieges informiert. Breiten Raum nahm auch die Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) ein, um die Pioniere im sozialistischen Sinne zu erziehen.

Mythos vom kleinen Trompeter

In diesem Zusammenhang wurde als ein Vorbild „der kleine Trompeter“ verehrt. Von ihm kündet auch das von einem unbekannten Verfasser geschriebene, gleichnamige Lied, das vielen ehemaligen DDR-Bürger(inne)n noch bekannt sein dürfte. Die Person hinter dem kontrovers diskutierten Mythos vom „kleinen Trompeter“ war der 1897 in Halle geborene Friedrich („Fritz“) Weineck, welcher nach einem achtjährigen Schulbesuch den Beruf des Bürstenmachers erlernt hatte. Seit dem Jahr 1924 war er im Roten Frontkämpferbund (RFB), einem paramilitärischen Kampfverband der KPD aktiv und gehörte dort einem Spielmannszug an, in welchem er Trompete gespielt haben soll. Aufgrund seiner geringen Körpergröße erhielt er den Beinamen „der kleine Trompeter“.

Am 13. März 1925 trafen sich zahlreiche Arbeiter zu einer Wahlkundgebung in Halle, auf welcher Ernst Thälmann gerade das Wort ergreifen wollte, als schwer bewaffnete Polizisten in den Versammlungssaal eindrangen. Tumultartige Zustände sollen plötzlich ausgebrochen sein und lediglich ein Trompetensignal habe für Sekunden Ruhe in die Menschenmasse zu bringen vermocht, so die Ausführungen im Pionierkalender des Jahres 1990. Dieser Moment sei genutzt worden, um Ernst Thälmann in Sicherheit zu bringen. Im gleichen Augenblick sollen Schüsse gefallen sein, die zahlreiche Anwesende verletzten und insgesamt zehn Arbeiter töteten, unter ihnen auch Fritz Weineck, heißt es weiter im Kalendertext.

Bereits kurze Zeit später fand das Lied vom kleinen Trompeter Verbreitung, das vom Mut des Protagonisten kündete, der durch sein entschiedenes Handeln dem Vorsitzenden der KPD das Leben gerettet hatte. Zunächst sangen die Roten Frontkämpfer die Zeilen bei ihren Zusammenkünften, ehe es sich auch als Lied der Arbeiter und Pioniere in der DDR etablierte. Doch nicht nur um die Person von Fritz Weineck ranken sich verschiedene Ungereimtheiten – so soll er beispielsweise Horn und nicht Trompete gespielt haben – sondern auch die propagandistisch genutzten Todesumstände dienten eindeutig der Verherrlichung und lassen auch Zweifel an der vollständigen Richtigkeit der überlieferten Umstände aufkommen.

Christel Gäbler, 33, Leiterin Stadtarchiv Gera seit 1. Januar 2017 Foto: Sylvia Eigenrauch

Dennoch trugen die Pionierkalender, unter starker Berücksichtigung der ideologischen Färbung mancher Texte, auf unterhaltsame und belehrende Weise zur Identifikation der Kinder und Jugendlichen mit ihrem Heimatland, dessen Geschichte, Natur und Kultur bei.

