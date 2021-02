Fußgänger läuft gegen Straßenbahn - Feuerwehreinsatz - Feld samt Getreidesaat zerfahren

Fußgänger läuft gegen Straßenbahn

Als der 22-jährige Fußgänger am Montag gegen 11.50 Uhr die Schienen der Straßenbahnhaltestelle Gera "Laune" überqueren wollte, bemerkte er die dort mit Signalton einfahrende Straßenbahn offenbar nicht. Folglich lief er gegen die Bahn und verletzte sich dabei. Wie sich vor Ort herausstellte, trug der junge Mann Kopfhörer und hörte Musik. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam dennoch. Der 53-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen leichten Schock, andere Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Dieb auf Baustelle unterwegs

Ein bislang unbekannter Dieb trieb in der Zeit vom 28.01.2021 zum 01.02.2021 sein Unwesen in einem Geraer Mehrfamilienhaus, in welchem Bauarbeiten durchgeführt werden. Unbemerkt verschaffte er sich Zugang zu dem Haus und stahl abgestellte Kartons mit diversen Baumaterialien. Die Geraer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekanntem Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Feuerwehreinsatz

Gegen 19:20 Uhr erhielt die Geraer Polizei am Montag die Meldung, dass es in einer Wohnung in der Ernst-Abbe-Straße zur Rauchentwicklung gekommen sein soll. Zudem seien zusätzlich Rauchmelder zu hören. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen stellte sich heraus, dass der 68-jährigen Anwohnerin das Essen auf dem Herd angebrannt war und es so zur Rauchentwicklung kam. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt, die Wohnung gelüftet. Zum Glück wurde weder die Wohnungsinhabern verletzt, noch entstand Sachschaden.

Feld samt Getreidesaat beschädigt

Der Polizei wurde am Montag gemeldet, dass, vermutlich innerhalb der letzten zwei Wochen, bislang unbekannte Täter mit einem größeren Fahrzeug auf ein Feld zwischen Braunsdorf und Triptis am Bassin fuhren. Dabei verursachten sie tiefe Furchen und zerstörten großflächig bereits gesäte Wintergerste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aber unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestellt

Montag gegen 18.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schleizer Straße von Zeulenroda-Triebes den 29-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Sie stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Test reagierte positiv auf, Cannabis sowie Amphetamin/ Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

