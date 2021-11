Fußgängerin wird schwer verletzt

Gera-Hermsdorf. Rettungshubschrauber kommt in Gera-Hermsdorf zum Einsatz – In der Ortslage gilt eine Geschwindigkeit von 30km/h und das Wohngebiet ist verkehrsberuhigt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 11. November, kurz nach 15 Uhr im Geraer Ortsteil Hermsdorf. Zum Einsatz kamen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 84-jähriger Fahrer eines VW die Ortsstraße in Gera-Hermsdorf in Richtung Bundesstraße 2. Hier soll es laut Polizei zum Zusammenstoß mit der 86-jährigen Fußgängerin gekommen sein. Entlang der Straße in dem Geraer Ortsteil gibt es keinen Gehweg und eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde sei zulässig, hieß es auf Nachfrage bei der Polizei. Wie ein Anwohner jedoch mitteilt, ist die gesamte Ortslage von Hermsdorf 30er-Zone. Das Wohngebiet „Am Hermsdorfer Anger“ ist als verkehrsberuhigte Zone beschildert. Hier gilt Schrittgeschwindigkeit. Der Anwohner teilte auch mit, dass diese Beschränkungen durch viele Fahrzeugführer, auch Anwohner missachtet werden, so dass ein solcher Unfall irgendwann zu erwarten war.

Die Seniorin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Aufgrund des Unfalles kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.