Gasalarm: Größerer Feuerwehreinsatz in Gera

Größerer Feuerwehreinsatz in Gera

Am Mittwoch gegen 18 Uhr gab es einen Einsatz der Feuerwehr in Gera-Untermhaus. Die Feuerwehr wurde wegen eines Gasgeruches in der Leibnizstraße, Ecke Eselsweg im Bereich der dortigen Straßenbahn-Haltestelle alarmiert. Vor Ort sperrten die Rettungskräfte, unter anderem von der Berufsfeuerwehr, den Bereich ab, konnten jedoch keinen Gasgeruch feststellen. Auch ein Meßfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mitte war im Einsatz. Ebenso waren die Stadtwerke vor Ort. Gegen 18.45 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Foto: Bodo Schackow