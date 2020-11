Gera. Energieversorgung Gera beginnt am Montag mit den Arbeiten, die voraussichtlich eine Woche dauern sollen.

Gasleitung am Geraer Nicolaiberg wird repariert

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) beseitigt im Auftrag des örtlichen Netzbetreibers GeraNetz GmbH (GNG) ab Montag, den 30. November, eine Störung an der Gasversorgungsleitung am Nicolaiberg, Höhe Hausnummer 5. Darüber informiert die Energieversorgung in einer Pressemitteilung.

Im Zuge der Baumaßnahme könne erst entschieden werden, ob das Baufeld noch erweitert werden muss. Während der Bauarbeiten muss die Straße halbseitig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrseinschränkungen kommt und die gebührenpflichtigen Parkplätze in diesem Bereich nicht genutzt werden können.

Im Auftrag der EGG sind die Unternehmen WEA Wärme- und Energieanlagenbau GmbH aus Erfurt und das Tiefbauunternehmen Matthias Meier aus Gera tätig. Die Unternehmen seien angewiesen, größte Umsicht walten zu lassen. Dennoch könne es im Baubereich zu weiteren Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer sowie zu Lärmbelästigungen und Verunreinigungen der Straße kommen. Dafür würden Anlieger und Anwohner um Verständnis gebeten.