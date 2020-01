Nico Boje (vorn links), daneben Pfarrer Stefan Körner mit Gästen zur Ausstellungseröffnung am Modell der Salvatorkirche in Gera um 1800.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geburtstag einer altehrwürdigen Dame

Taufe, Konfirmation oder Hochzeit – die Salvatorkiche auf dem Nicolaiberg in Gera weckt bei zahlreichen Geraern sehr persönliche Erinnerungen. Ereignisse dieser Art ließ mancher Besucher für sich Revue passieren, als am Samstagnachmittag eine Ausstellung und das Festjahr anlässlich des 300-jährigen Jubiläums des Gotteshauses eröffnet wurden. Für ihn sei es „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen als er vor etwa vier Jahren zum ersten Mal diese Kirche betrat, schilderte Pfarrer Stefan Körner in bewegenden Worten. „Hinter der schweren Außentür zeigte sich ein Foyer mit Rissen im Putz. Dieser Vorraum hinterließ den Eindruck einer alten Dame, die in großer Ehrlichkeit und mit viel Selbstbewusstsein ihr Alter nicht zu verstecken sucht...“ „Je näher ich zum Altar trat, umso mehr Himmel zeigte sich...“ Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) betonte in seinem Grußwort: „Es geht für mich nicht nur um die Kirche, um das Gebäude, sondern darum, dass die Menschen, die dieses Haus mit Leben füllen und insbesondere die Kirchgemeinde, einen unschätzbar wertvollen Beitrag für das Zusammenleben in unserer Stadt leisten.“ Er sei dankbar, dass sich zwischen der Kirche und der Stadt eine kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt habe. Regionalbischöfin Friederike Spengler verband den Rückblick auf die wechselvolle Geschichte des Gotteshauses mit dem Thema Hoffnung.

Die Kirche – sie ist ein Kleinod zwischen Barock und Jugendstil und ein Ort des Miteinander und der inneren Einkehr. 1720 nach Plänen des kursächsischen Landesbaumeisters David Schatz fertig gestellt, erhielt sie ihren Turm jedoch erst knapp 60 Jahre später – nachdem man mit einer eigens eingerichteten Lotterie zu den erforderlichen Geldern gekommen war. Nur zwei Jahre danach fiel die Kirche dem Geraer Stadtbrand 1780 zum Opfer. Bereits 1781 bis 1783 wurde sie wieder aufgebaut. Selten gezeigte historische Aufnahmen, ein Ornament aus der originalen barocken Innenausstattung sowie ein Modell des Nicolaiberges um 1800 zeigt nun die aktuelle, von Nico Boje gestaltete Ausstellung.

Das Jubiläumsjahr will die Kirchgemeinde sowohl als Rückblick in die Geschichte als auch Vorausschau über die Rolle der Kirche im 21. Jahrhundert begehen. Zum Ereignis sind ein Kalender sowie ein Buch, geschrieben von Nico Boje, erschienen. Beides wie auch der Flyer zum Festprogramm sind in der Kirche erhältlich. Diese ist geöffnet: Montag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 13 bis 14 Uhr. Gruppenführungen auf Anfrage möglich, Kontakt über: www.kirche-gera.net