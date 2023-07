Gedanken zum Wochenende: So viel vergebliche Unruhe

Der Geraer Pfarrer Andreas Schaller über das Sammeln und Loslassen von Dingen

Mich bedrückt es immer, wenn ich so etwas erlebe. Da ist ein altes Ehepaar, beide sind über achtzig Jahre alt. Über viele Jahren haben sie sich ein Haus aufgebaut, die Wohnung verschönert, den Garten bearbeitet – und dann werden ihnen die Schritte schwer. Es fehlt einfach die Kraft. Am liebsten blieben sie im Sessel sitzen.

Aber das geht nicht. Der Alltag verlangt seine Wege und der große Garten verlangt ihre Arbeit. Was über viele Jahre ihr Lebensinhalt war, ist kaum noch zu schaffen.

Dann kommt der Tag, da müssen sie ins Pflegeheim. Ein trauriger Tag. Und viele sagen, ein nötiger Tag. Wer kümmert sich jetzt um alles, was ihnen gehörte? Wer erhält das, was sie sich erarbeitet haben? Niemand. Das Haus wird verkauft und der schöne Garten verkleinert. So geht das Lebenswerk der alten Leute dahin. Bald wird sich niemand mehr daran erinnern, dass die beiden über 50 Jahre dieses Haus und den Garten gehegt und gepflegt haben.

Ich weiß, so ist allzu oft der Lauf der Welt und des Lebens. Aber es bedrückt mich trotzdem. Man sammelt seine Schätze auf Erden und ist sie plötzlich einfach los, als hätte es sie nie gegeben. War das alles? Was gibt es noch, wenn man sein Haus mit Garten verlassen muss? Ja, hoffentlich gibt es noch mehr, sage ich mir. Und lese dann: „Ach Gott, Menschen machen sich so viel vergebliche Unruhe in ihrem Leben. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird.“ Das steht in der Bibel - im Psalm 37. Eine freundliche Mahnung von einem, der es wohl genau wusste. Häng’ nicht zu sehr an deinen Sachen, sagt mir der freundliche Rat. Halte nichts ganz so fest. Im Himmel brauchst du das alles nicht. Da pflegt ein anderer den Garten.