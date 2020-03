Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedankliche Streifzüge durch Gera mit dem Bierbrauer

Zum nächsten „Café der Begegnung“ lädt das Projekt Thinka in Trägerschaft der Otegau interessierte Bürger am kommenden Montag, 2. März, von 10 bis 11.30 Uhr ein.

An dem Vormittag wird Manfred Lemke in der Werner-Petzold-Straße 10 zu Gast sein und unter dem Motto „Ein Bierbrauer erzählt ...“ mit den Gästen gedankliche Streifzüge durch das „Fress-Sauf-Gere“ unternehmen. Der Geraer, der auch als Gästeführer unterwegs ist, wird vergnügliche Anekdoten zum Besten geben und aus seinem bereits vergriffenen Buch lesen.

Zweiter Termin im Filmclub Comma

Die nächste Veranstaltung des Thinka-Projektes wird bereits am Montag, 16. März, um 10 Uhr, im Kino im Comma in der Heinrichstraße 47 stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem Filmclub Comma wird dort zum Thema Frauenwahlrecht der Schweizer Film „Die Göttliche Ordnung“ gezeigt. Regisseurin Petra Biondina Volpe erzählt in der warmherzigen und überzeugend besetzten Komödie über chauvinistische Vorurteile und echte Solidarität unter Frauen.

Thinka (Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung) Gera ist ein gefördertes Projekt aus Mitteln des ESF, des Freistaates Thüringen und der Stadt Gera. Es will Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben in den Stadtteilen Lusan und Bieblach ermöglichen.