In Bad Köstritz erinnert man am Grab von NS-Opfern an die Todesmärsche aus dem KZ Buchenwald, bei der allein auf Köstritzer Flur 43 Häftlinge verstarben

Gedenken am Gemeinschaftsgrab in Bad Köstritz

In Gedenken an die Opfer des Todesmarsches vom Konzentrationslager Buchenwald Richtung Süden legten der Bürgermeister der Stadt Bad Köstritz, Dietrich Heiland (CDU), und Stadtratsmitglied Marlis Jakat (Linke) Blumen an einem Gemeinschaftsgrab für die Opfer auf dem Bad Köstritzer Friedhof nieder. „Auch wenn die heutige Generation im 75. Jahr der Befreiung keine Schuld trifft, ist es wichtig, die Verbrechen der Nazi-Zeit nicht zu vergessen“, appellierte Heiland, das Geschehene in Erinnerung zu halten. „Gleichzeitig dürfen wir den wieder aufkommenden Nationalismus nicht verharmlosen oder gar unterschätzen. Alle demokratischen Kräfte sind jetzt aufgerufen, wachsam zu bleiben“, mahnte er.

Sonst auch Köstritzer bei Gedenklauf dabei

Jährlich findet sonst auch der Buchenwaldgedenklauf statt, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte. Der Lauf, bei dem auch Vertreter des LAV Bad Köstritz und Schüler der Regelschule Bad Köstritz teilnehmen, hätte Anfang April seine 34. Auflage erfahren. „Am 13. April 1945 kamen in der Bad Köstritzer Flur 43 Buchenwald-Häftlinge ums Leben. Zunächst wurden viele der Opfer einzeln begraben, später dann gemeinsam hier auf dem Friedhof bestattet“, erinnerte Marlies Jakat. Mit ihr freute sich der Bürgermeister, dass bereits im Vorfeld des Gedenktages jemand 43 Rosen in das Gemeinschaftsgrab gesteckt hatte.