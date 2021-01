Eine Gedenkveranstaltung wie 2020 im Küchengarten wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Kranzniederlegung soll am 27. Januar ohne Öffentlichkeit stattfinden. (Archiv-Foto)

Gera Die Kranzniederlegung am 27. Januar zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz findet in diesem Jahr ohne Gedenkveranstaltung statt.

Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in Gera ohne Öffentlichkeit

76 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnert die Stadt Gera am 27. Januar in aller Stille an die Opfer des Nationalsozialismus. Das teilt die Stadt mit. Geplant sei eine Kranzniederlegung am Mahnmal im Küchengarten durch Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).

Aufgrund der Corona-Situation findet in diesem Jahr keine zentrale Gedenkveranstaltung in Gera statt. Im Sinne des Infektionsschutzes werde von einer Einladung der Öffentlichkeit abgesehen. „Wir bedauern sehr, dass es in dieser Zeit kein gemeinsames öffentliches Gedenken geben kann“, so Vonarb. Gesundheitsschutz habe jedoch oberste Priorität. Deshalb wird um Verständnis gebeten.

Fotografische Eindrücke der Kranzniederlegung sowie die Worte des Oberbürgermeisters sollen für alle Interessierten nach der Veranstaltung unter anderem auf der städtischen Internetseite veröffentlicht werden, www.gera.de.