Gedenkkränze und Gebinde vom Ostfriedhof Gera gestohlen

Gera. Sie lagen keine 24 Stunden, die Kränze und Gebinde die zum Volkstrauertag auf dem Geraer Ostfriedhof niedergelegt worden. Geras OB zeigt sich bestürzt, die Kripo ermittelt.

Sie waren erst zum Volkstrauertag niedergelegt worden: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden auf dem Ostfriedhof Gera mehrere Gedenkkränze und Gebinde von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden. Darauf weist neben der Polizei auch die Geraer Stadtverwaltung hin.

Bestürzt sei Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), der am Volkstrauertag mit vielen Menschen auf dem Ostfriedhof gestanden habe, um jener zu gedenken, die Opfer von Gewalt und Krieg wurden. „An diesem Tag sprachen sich alle Anwesenden ganz klar für ein Zusammenleben in Frieden aus“, so Vonarb: „Umso fassungsloser macht mich das Ereignis der darauffolgenden Nacht.“ Der OB sichere zu, dass die Friedhofsverwaltung in enger Zusammenarbeit mit der Kripo ihren Beitrag zu einer möglichst schnellen Aufklärung dieser Straftat leistet.

Die Geraer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur „gemeinschädlichen Sachbeschädigung“ aufgenommen, heißt es im Polizeibericht. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht,Telefon: 0365/ 82 34 14 65.