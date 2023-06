Gedenktag wird von der AfD „perfide instrumentalisiert“

Gera. SPD, CDU, Grüne und Piraten mit gemeinsamer Erklärung zu geplantem Höcke-Auftritt zum 17. Juni in Gera.

In einer gemeinsamen Erklärung kritisieren SPD, CDU, Grüne und Piraten den am 17. Juni in Gera geplanten Auftritt der AfD, zu dem der rechtsextreme Thüringer Landtagsfraktionschef Björn Höcke als Redner angekündigt ist. „Wir lassen nicht zu, dass die AfD die Errungenschaften der DDR-Bürgerrechtsbewegung vereinnahmt und stehen dafür als Demokratinnen und Demokraten fest zusammen.“ Das sagen die Geraer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD), der Geraer Luis Schäfer vom Landesvorstand von Bündnis 90 / Grüne, der Geraer Stadtratsfraktionsvorsitzende der CDU Christian Klein sowie Ernst-Dietrich Färber von den Piraten in Gera.

„Der 17. Juni steht im Zeichen des Aufstands in der DDR vor 70 Jahren. Zehntausende Menschen demonstrierten 1953 in mehr als 700 Orten unter anderem für freie Wahlen und den Rücktritt der SED-Regierung. Doch sowjetische Truppen und Panzer schlugen den Protest brutal nieder“, erinnern die Unterzeichner der Erklärung. „An diesem 17. Juni gedenken wir daher den mutigen Menschen, die in der DDR für demokratische Grundrechte protestierten, dies mit langer Haft oder gar ihrem Leben bezahlen mussten“, heißt es in der Erklärung. All dies habe dazu beigetragen, „dass wir heute in einer freien, demokratischen Gesellschaft und parlamentarischen Demokratie leben können“.

„Dass ausgerechnet eine Partei wie die AfD diesen Gedenktag für ihre populistischen Zwecke instrumentalisiert, ist perfide“, sagen die Geraer Politiker. Denn gerade rechtsextreme Akteure wie Björn Höcke seien es, die sich einen totalitären Staat herbeisehnen und autoritären Machthabern wie Russlands Präsident Putin nacheifern. „!Sie vergiften demokratische Diskussionen und verachten unsere plurale Gesellschaft.“