Gefahrgutübung bei laufendem Badebetrieb in Gera

Gera. Auszubildende der Landesfeuerwehrschule Bad Köstritz trainieren den Ernstfall.

Mit einer Gefahrgutübung im und am Geraer Hofwiesenbad haben sich am Freitagmorgen 22 Auszubildende der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz im Rahmen ihrer Laufbahnausbildung auf die anstehenden Prüfungen in drei Wochen vorbereitet. Simuliert wurde der Austritt von Chlorgas beim Wechsel einer Flasche sowie eine damit verbundene Personenrettung. In Absprache mit den Verantwortlichen des Hofwiesenbades konnte die Übung ohne Einschränkungen des laufenden Badebetriebs durchgeführt werden, erklärte Brandoberinspektor und Fachlehrer Patrick Wagner von der Landesfeuerwehrschule auf Nachfrage.