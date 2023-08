Gegen Bordsteinkante und Baum geprallt: Motorradfahrer bei Unfall in Gera verletzt

Gera. Mehrere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Gera zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Gera verletzt worden. Laut Polizei verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache gegen 16.15 Uhr in der Straße des Bergmanns die Kontrolle über seine Kawasaki. Er kollidierte mit einer Bordsteinkante und prallte anschließend gegen einen Baum.

Durch den Unfall zog sich der 35-Jährige mehrere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

