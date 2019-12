Werner Koch (74) aus Altkirchen: „Eigentlich bin ich ja 74-Komma-neuen. In zwei Wochen werde ich 75. Am 23. Dezember. Dass das genau ein Tag vor Heiligabend ist, stört mich nicht und hat mich als Kind nie gestört. Da werden die Geschenke dann eben auf die beiden Tage aufgeteilt. Außerdem habe ich einen Zwillingsbruder. Wir konnten die Geschenke immer gleich austauschen.

Ich bin heute mit meiner Lebensgefährtin auf dem Märchenmarkt. Schon am Vormittag. Es ist angenehm und nicht so überlaufen. Pro Weihnachtsmarktsaison gehen wir drei bis vier Mal hier her. Zu Weihnachten wünsche ich mir vor allem Gesundheit. Dazu wünsche ich mir weniger Hass unter den Menschen. Das ist furchtbar geworden. Überall gibt es Ellbogenmentalität.“