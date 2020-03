Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegen den Trend lieben immer mehr Geraer das Buch

„Eure Regale sind so leer, was ist los?“ wunderte sich ein Besucher in der Kinderbibliothek. Frohe Antwort: „Alles ausgeliehen!“ Rainer Schmidt, Leiter der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek, die im Oktober ihren 100. Geburtstag feiert, bestätigt, dass die alte Dame immer mehr Liebhaber um sich schart. „Auch in anderen Bibliotheken der Republik steigen die Besucherzahlen dank guter Veranstaltungen, doch bei uns steigen völlig entgegen dem Trend ebenso die Ausleihzahlen. Das freut uns sehr.“

Abteilung für Abteilung umgekrempelt und entstaubt Habe die Bibliothek in den 1990er-Jahren im Dornröschenschlaf gelegen und war das traditionsreiche Bücherhaus „unter ferner liefen“ im Stadthaushalt eingeordnet, ernte man nun die Früchte der letzten anstrengenden Jahre. Optisch und inhaltlich wurde Abteilung für Abteilung umgekrempelt, entstaubt. Der Empfehlung der Thüringer Landesfachstelle für Bibliotheken „weniger ist mehr“ sei man gefolgt, so Bibliothekarin Elke Kolb, und habe „besucherfreundliche Wohlfühlatmosphäre“ geschaffen. Durch stets aktuellen Buchbestand, Onleihe und digitale Angebote wurde mancher zum Stammgast der Bibliothek. Lesungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Vorlesen mit der Einladung für Kinder „Bücher beißen nicht“, Basteln, Feriengestaltung oder Kultur-Märkte treffen den Nerv der Besucher. Obwohl bis zur Sommerpause zehn Lesungen und Buchgespräche, zehn Vorträge und drei Ausstellungen geplant sind, wird es statt des Bücherfrühlings in gewohnter Form das StadtLesen im Oktober geben. Ein großes Bücherfest unter freiem Himmel, das in 28 Städten in Österreich, der Schweiz und Deutschland ausgerichtet wird. Vor dem Kultur- und Kongresszentrum steigt ein bibliophiles Fest mit 3000 neuen Büchern, Lesebühne, Café und Speakers Corner. Jeder Geraer kann hier vom 15. bis 18. Oktober Gast, Konsument und Akteur sein und fröhlich hineinfeiern in den 100. Bibliotheksgeburtstag.