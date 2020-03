Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeindeverwaltungen im Kreis Greiz fahren Besucherverkehr herunter

Im Zuge der Coronakrise haben Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Landkreis Greiz, vielerorts in eigener Verantwortung, den Besucherverkehr eingestellt und kommunale Einrichtungen geschlossen. Überall wird in dringenden Fällen um Kontaktaufnahme per Telefon, Post oder E-Mail gebeten.

„Die Verwaltung arbeitet weiter“, sagte Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) auf Nachfrage. Die Mitarbeiter, sagt sie, hätten sich vorbildlich selbst organisiert. Bereits am Donnerstag habe man entschieden, ab heute bis auf Weiteres die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung und der Bibliothek auszusetzen. Auch die Sporthalle bleibe zu, laut Internetseite wird der Wochenmarkt bis auf Weiteres ausgesetzt.

Auch in Weida werde „alles heruntergefahren“, sagt Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG), wobei auch hier die Verwaltung natürlich weiterarbeite. Der Publikumsverkehr wird eingestellt, wie auch in Ronneburg könnte telefonisch unter den üblichen Nummern Kontakt aufgenommen werden. Auch in Weida sind die kommunalen Sportstätten geschlossen, ebenso die Bibliothek, die Weida-Info und das Museum auf der Osterburg. Die Burganlage bleibe für Spaziergänger aber geöffnet, sagt Hopfe. Abgesagt wurde indes auch das fürs Wochenende geplante Mittelalterspektakel in Weida.

Auch in Bad Köstritz werden in der Stadtverwaltung aktuell keine Besucher empfangen. Wie die Stadt auf ihrer Homepage schreibt, wird der Betrieb der Sporthalle eingestellt, bleiben das Haus des Gastes mit Information, Bibliothek und Dahlienzentrum geschlossen. Abgesagt wurden die musikalische Museumsrunde im Schütz-Haus und ein für Samstag geplantes Konzert im Palaissaal.

Den Besucherverkehr eingestellt haben zudem die Stadtverwaltung Münchenbernsdorf einschließlich Bibliothek und Stadtinfo, die VG Wünschendorf in ihren Geschäftsstellen Wünschendorf und Seelingstädt sowie die VG Münchenbernsdorf und VG Am Brahmetal. Auch die Gemeindeverwaltungen in Kraftsdorf und Harth-Pöllnitz sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar.