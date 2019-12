Am Puppentheater Gera wird am 24. Dezember 2019 das 24. Türchen am Lebendigen Adventskalender geöffnet, vor der sich die vier Engel versammeln. Puppentheaterleiterin Sabine Schramm hält die Schatulle zum Geldsammeln. Der Inhalt ist für den Verein Besondere Kinder Gera & Landkreis Greiz bestimmt. Vereinsvorsitzende ist Sonja Sellner (rechts).

Gera. Misstöne aus dem Publikum, Jubelgeschrei und Tränen im Foyer des Puppentheaters in Gera. Was sich alles hinter dem 24. Türchen verbirgt.

Gemeinsam in Gera für besondere Kinder gesammelt

Das gab es noch nie. Von Gänsehaut spricht Puppentheaterleiterin Sabine Schramm als sie am Dienstag auf die Spendensumme nach 24 geöffneten Türen am Puppentheaterhaus am Gustav-Hennig-Platz in Gera schaut.

Das achte Mal organisiert sie die Treffen hinter der Tür mit Ensemblemitgliedern und die Überraschungen. Dafür und für die Idee, einen Verein aus der Region zu unterstützen, der keinen Zugang zu Fördertöpfen hat, spenden die Gäste so viel wie nie. 4216,37 Euro überreichen Sabine Schramm und die anderen drei Engel an Sonja Söllner. Sie ist Vorsitzende des Vereins Besondere Kinder Gera & Landkreis Greiz, der Eltern berät und Kindern, die eine Behinderung haben, die man nicht gleich sieht, auch bei den Hausaufgaben unterstützt. Eine halbe Stunde bevor Lilly als Türöffnerin auserwählt wird, warten auch Barbara Mihatsch und ihr dreijähriger Sohn Fabian auf das Finale. Das vierte Mal in diesem Jahr sind beide dabei. „Hänsel und Gretel waren ganz entzückend“, sagt die Ärztin. Ihre Freunde, die beim Theater arbeiten, hätten ihr gesagt, dass es sich auch diesmal lohnt. Claudia und Gunther Lorenz aus Münchenbernsdorf stehen mit ihren Söhnen Henrik und Gustav unter den Wartenden. Henrik weiß noch, dass „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ voriges Jahr den besonderen Weihnachtstag für ihn eröffnete. Seine Mama habe sich gewünscht, den 24. Dezember wieder im Puppentheater zu starten. Unruhiges Murmeln begleitet bald die internationalen Weihnachtslieder, die Kai Wefer mit seiner Gitarre für die fast 200 eng zusammengerückten Gäste singt. Dann ruft ein Großvater, dass er doch eigentlich der Kinder wegen hier sei. Der Sänger reagiert. „Alles geht auseinander, wird extremer, hier sind wir zusammen“. „Bitte machen Sie weiter“, ruft es aus dem Saal. Applaus. Dann wird der traurige Kai von einem Engel gestreichelt. Tänzerin Carolina Micone schleicht sich behutsam an. Als der Applaus verstummt, steht Sonja Sellner auf der Bühne und wischt sich die Tränen ab. „Ich kann nichts sagen. Sie wissen gar nicht, was Sie damit möglich machen“. Meine Meinung