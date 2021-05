Gendergerecht in der Verwaltung

Gera. Online-Diskussion am 17. Mai in Gera: Gendergerechte Sprache in der öffentlichen Verwaltung – Notwendigkeit oder überflüssige Sprachmanipulation?

„Gendergerechte Sprache in der öffentlichen Verwaltung – Notwendigkeit oder überflüssige Sprachmanipulation?“ heißt es am 17. Mai. Dieser Montag ist der Internationale Tag gegen sexuelle und geschlechtliche Diskriminierung statt.

In diesem Zusammenhang nimmt die Diskussion rund um gendergerechte Sprache weiter an Fahrt auf. Das „Gendern“ erscheint im öffentlichen Raum noch nicht gänzlich überzeugend, zudem macht es auf ein Problem aufmerksam, das die Debatte um geschlechtergerechte Sprache zurzeit stark bestimmt.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Lilia Uslowa, und Renee Timm, Studentin an der Hochschule Kehl (Baden-Württemberg), diskutieren am 17. Mai in einer Online-Veranstaltung ab 14 Uhr über die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit einer inklusiven gendergerechten Sprache in der öffentlichen Verwaltung und laden alle ganz herzlich zur Teilnahme ein.

Interessierte werden gebeten, sich vorab bis 14. Mai per Mail an gleichstellungsbeauftragte@gera.de anzumelden.

Die Zugangsdaten zur Online-Plattform werden allen Anmeldern im Nachgang gesendet. Fragen können ebenfalls per Post an Lilia Uslowa, Kornmarkt 12, 07545 Gera gerichtet oder per Telefon unter 0365 / 838 1050 gestellt werden.