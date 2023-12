Pläne 2024 Genossenschaft „Glück Auf“ in Gera startet 2024 Strangsanierung in einem ihrer Hochhäuser

Gera Projekt wird ab Februar 2024 umgesetzt. Es ist eine logistische Herausforderung - auch für die Mieter.

Die Geraer Wohnungsbaugenossenschaft „Glück Auf“ will ab dem kommenden Jahr die Strangsanierung in mehreren ihrer Hochhäuser in Angriff nehmen. Begonnen wird im Februar 2024 mit dem Elfgeschosser in der Berliner Straße 150/152. „Das bedeutet für uns eine riesige Herausforderung, denn das Haus ist gut vermietet. Wenn nun in einem Versorgungsstrang alles erneuert wird, bringt das für die Mieter einen temporären Auszug mit sich“, erklärt Uwe Klinger, Vorstandsvorsitzender der „Glück Auf“.

Lüftungssystem und Brandschutz

Acht Stränge müssten saniert werden. Das betreffe insgesamt 78 Wohnungen. Sämtliche Versorgungsleitungen müssten ausgebaut und die Stränge neu belegt werden. Herausfordernd sei auch das Brandschutzkonzept. Bei diesem gilt es, die Stränge zwischen den Etagen feuerdicht zu verschließen. Im Falle eines Feuers sollte der Brand nicht auf jede Etage durchschlagen.

Ergänzt werde die Strangsanierung um ein neues Lüftungssystem, welches den Luftstrom misst, um ihn individuell zu regeln und anzupassen. „Zu DDR-Zeiten gab es zumeist einen zentralen Lüfter. Das war mit der Unsitte verbunden, Lüftungsgitter zu verschließen. Viele Mieter glaubten irrtümlich, diese Lüftung zieht die warme Luft aus der Wohnung. Je mehr Mieter jedoch die Klappen verschlossen, umso mehr zog es bei den übrigen Hausbewohnern“, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende.

Zielgerichtet will die Genossenschaft nun Jahr für Jahr die Stränge in einem ihrer vier Hochhäuser sanieren. „Denn die Anfälligkeit sämtlicher Leitungen ist sehr hoch. Die Reparaturen mehren sich aufgrund dessen, dass die letzte Sanierung schon wieder etwa 25 Jahre zurückliegt“, sagt Klinger

Für jeden Mieter individuelle Lösung

Das Projekt wird seit langem vorbereitet, denn es ist vor allem eine große logistische Herausforderung und für die „Glück Auf“ mit einem riesigen Aufwand verbunden. „Für jeden Mieter müssen wir eine Lösung finden, wo er in den jeweils acht Wochen der Sanierungsmaßnahme unterkommt“, so Uwe Klinger. Für den temporären Auszug der einzelnen Mieter hält die Genossenschaft schon all ihre Gästewohnungen bereit. Hinzu kommen nötige Serviceangebote: „Es gibt pflegebedürftige und bettlägerige Menschen. Dafür nutzen wir unseren Pflegedienst und schöpfen all unsere Möglichkeiten aus. Wir finden für jeden eine Lösung“, versichert der Vorstandsvorsitzende.