Genossenschaft unterstützt Geraer MobilLotsen

Gera. Die Initiative bietet seit 2010 in der Stadt Gera Begleitung für das Zurücklegen von Fußwegen und bei Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr an.

Eigentlich sollte die Spende bereits im Frühjahr übergeben werden. Da jedoch wegen Corona ab Mitte März alle Veranstaltungen der Wohnungsbaugenossenschaft Union eG Gera eingestellt werden mussten, konnte die Spendenübergabe erst in diesen Tagen stattfinden. Darüber informiert die Wohnungsbaugenossenschaft in einer Pressemitteilung.

Der Spendenerlös kam durch einen Glühweintassen-Verkauf zusammen, den die Wohnungsbaugenossenschaft auf ihrem Adventsmarkt im vergangenen November durchgeführt hatte. Damals sei ein Erlös von insgesamt 627 Euro für einen „guten Zweck“ gesammelt worden. Erst nach dem Adventsmarkt wollte sich die Belegschaft überlegen, wofür genau das Geld gespendet werden sollte.

Durch eigene Mitglieder, die den Service der MobilLotsen bereits in Anspruch nahmen, lernten Mitarbeiter der Genossenschaft das Geraer Projekt kennen und waren so begeistert davon, dass sie sich kurzentschlossen gemeinsam dafür entschieden, diesen Begleitservice mit der Spende finanziell zu unterstützen. Eine Vorstellung des Projektes in der Begegnungsstätte „21“ habe für Vorstandsmitglied Angela Langwald den perfekten Rahmen geboten, um den symbolischen Scheck über eine aufgerundete Summe von 650 Euro zu übergeben.

Die MobilLotsen als gemeinsame Initiative des Blinden- und Sehbehindertenverbands Thüringen, der Otegau, des Verkehrsbetriebes, der Stadt Gera und des Jobcenters Gera gibt es bereits seit dem Jahr 2010. Die MobilLotsen bieten Begleitung für die Fußwege und Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr – ganz gleich ob ins Theater oder Kino, zu Behörden, zum Arzt oder zu Freizeitaktivitäten an.

Dieser kostenlose Service ist für alle Bürger ohne Pflegestufe gedacht, die Hilfe beim Bus- und Bahnfahren und auf Fußwegen benötigen. Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sei natürlich ein gültiger Fahrschein erforderlich.