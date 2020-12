1,5 Mio Euro Fördermittel für digitale Bildung an Geraer Schulen

Die Stadt Gera will die Voraussetzungen für digitale Bildung an Schulen verbessern. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Zunächst seien für fünf Schulen Anträge zur Förderung aus dem Bund-Länder-Programm „DigitalPakt Schule“ gestellt und bewilligt worden, informierte Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos).

Weitere fünf Förderanträge sollen Anfang des Jahres 2021 eingereicht werden. Schwerpunkt der Projekte sei der Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden. Dafür hätten die ersten Planungen begonnen. Nach deren Abschluss wolle man die Leistungen ausschreiben. Ebenfalls mit Mitteln aus dem „DigitalPakt Schule“ würden derzeit 1800 Tablet-Computer für Schulen beschafft, erklärte die Dezernentin.

Insgesamt seien für die Stadt Gera im Jahr 2020 aus dem „DigitalPakt“ Fördermittel von mehr als 1,5 Millionen Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen, Wartung und Administration sowie die Beschaffung digitaler Endgeräte bewilligt worden. Parallel zur Umsetzung des „DigitalPakts“ werde die Ausstattung der Schulen für digitale Bildung fortlaufend verbessert, indem zum Beispiel Medientechnik oder Möglichkeiten für W-LAN erweitert würden.

Ebenso arbeite die Stadt an der Anbindung der Schulgebäude an schnelles Internet. Der „DigitalPakt Schule“ beinhaltet die Förderung des Ausbaus der Infrastruktur für die Anwendung zeitgemäßer Informations- und Medientechnik im Unterricht an den allgemeinbildenden und den Berufsbildenden Schulen. Schwerpunkt ist dabei die Herstellung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden mit Verkabelung und W-LAN.

Insgesamt stehen der Stadt Gera bis zum 31. Dezember 2024 Fördermittel in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro zur Verfügung. Aufgrund der Antragsverfahren, der gesetzlichen Vorgaben und Fristen für Vergaben und der Bauleistungen seit mit einer mittelfristigen Umsetzung zu rechnen.