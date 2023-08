Gera: 26-Jähriger versucht in Autos einzusteigen und schlägt Männern ins Gesicht

Gera. In Gera hat ein Mann am Donnerstag die Polizei auf Trab gehalten. Zwei Männer maltretierte er mit Schlägen. Dann wurde es den Beamten zu bunt.

Die Nacht in Gewahrsam hat ein 26-Jähriger verbracht, der in Gera am Donnerstag gleich mehrfach negativ der Polizei auffiel. Der Mann habe laut Meldung gegen 13.10 Uhr auf Talstraße und Schmelzhüttenstraße versucht, in mehrere Autos einzusteigen. Dabei habe er Schlagbewegungen in Richtung der Autofahrer ausgeführt.

Anschließend begab er sich auf den Bürgersteig und schlug dort unvermittelt einem 56-Jährigen ins Gesicht. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Doch damit nicht genug: 16.45 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen, weil der Mann offenbar grundlos einem 28-Jährigen mehrfach in der Trebnitzer Straße ins Gesicht schlug. Für die Beamten war das eine Tat zu viel: Sie nahmen in Gewahrsam. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

