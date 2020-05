Gera. Polizei erteilte am 2. Mai über 50 Teilnehmern eines Spaziergangs auf dem Markt in Gera einen Platzverweis.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: 300 Menschen durchs Zentrum spaziert

Am Nachmittag des 2. Mai trafen sich gegen 15.30 Uhr etwa 150 Personen auf dem Marktplatz. Die Demonstration war nicht angemeldet. Die Menschen spazierten durch die kleine und große Kirchstraße über die Sorge und durch die Johannisstraße. Einige Teilnehmer führten Transparente mit, auf denen forderten sie unter anderem den Schutz des Grundrechtes. Immer mehr Leute schlossen sich dem Zug, auch Familien waren darunter, an. Laut Polizeiangaben wuchs er auf circa 300 Personen an. Der Spaziergang blieb friedlich.

Über 50 Menschen versammelten sich zum Abschluss auf dem Markt. Dort wurde durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen. „Diesem kamen die Personen nach, sodass die Zusammenkunft gegen 16.30 Uhr beendet war“, heißt es. Mehr wolle die Polizei zu dieser Aktion momentan nicht sagen.

Eine Demonstration ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation in Thüringen mit höchstens 50 Teilnehmern erlaubt. Außerdem muss der geforderte Abstand untereinander gewahrt werden.

Laut unseren Informationen erfuhren Teilnehmer über das Internet von diesem Spaziergang. Wenig später war diese Information allerdings wieder verschwunden. Einige Spaziergänger filmten die Aktion und stellten sie über Facebook rein.