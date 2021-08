Gera: 500 Exponate zur Deutschen Einheit

Gera. Kulturbund Gera öffnet ab 1. September wieder seine Pforten im Ferberschen Haus. Schau „30 Jahre Deutsche Einheit – Eine Dokumentation“ zu sehen.

Ab Mittwoch, 1. September, öffnet der Kulturbund Gera für seine Vereine und Veranstaltungen wieder die Türen. Bedingt durch Corona musste er seine Aktivitäten im März 2021 einstellen und auch die laufende Ausstellung im Ferberschen Haus „30 Jahre Deutsche Einheit – Eine Dokumentation“ schließen. Da diese noch aufgebaut ist, wird weiter allen Interessenten die Möglichkeit gegeben, die Schau in den Räumen des Kulturbundes bis zum 24. September besichtigen zu können.

Es werden Exponate aus der umfangreichen Sammlung des Geraer Hobby-Historikers Eckhard Müller gezeigt. Etwa 500 der gut 2500 authentischen Stücke aus der Wendezeit sind zu sehen. Dazu gehören unter anderem Flugblätter, politische Aufrufe, Wahlagitation, Sonderausgaben und Plakate. Ein Großteil der Dokumente habe einen direkten Bezug zur Stadt, so Müller. „Die Originale jener Zeit lassen den Besuchern diesen Teil deutscher Geschichte noch einmal nacherlebbar werden“, betont der Vorsitzende des Kulturbundes Gera.

In der heißen Phase der friedlichen Revolution hat Eckard Müller begonnen, satirische Karten, Sonderzeitungen und vieles mehr bis in die Nachwendejahre hinein zu sammeln und zu sichern. Dass die ausgestellten Exponate sowohl aus Berlin als auch aus Gera stammen, hängt damit zusammen, dass Müller ab 1980 und bis in die Wendezeit auf Montage in Berlin war. Dort wie in Gera nahm er an Demos teil, brachte teils auch die Flugblätter nach Gera und für die hiesige Bürgerrechtsbewegung mit.

Den inhaltlichen Bogen spannt Eckard Müller vom Ende des Zweiten Weltkriegs und der Teilung Deutschlands über den Mauerbau bis zu Mauerfall und Wiedervereinigung sowie den ersten freien Wahlen.

Zu sehen ist die Schau im Ferberschen Haus in der Greizer Straße 39, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Mittwoch von 16 bis 18 Uhr sowie nach telefonscher Vereinbarung unter 0365/26 395, 0365/37 303.