In der Nacht vom 27. zum 28. Februar sind weitere Teile des Wintergartens in Gera eingebrochen.

Noch bevor am Sonnabend das Gebäude des Wintergartens in Gera-Pforten weiter eingestürzt ist, war der Abriss beantragt. Am vorigen Freitag hatte der Eigentümer das Schreiben in die Post gegeben.