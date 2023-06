Gera: Abschied in Würde für Jeden und Jede

Gera. Gedenkfeier für Menschen ohne Angehörige oder Freunde

Gemeinsam gestalteten die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Gera und die Stadtverwaltung am vergangenen Samstag auf dem Südfriedhof eine Gedenkfeier für unbekannt oder ohne Angehörige verstorbene Menschen aus Gera.

Normalerweise geraten Menschen nach ihren Ableben nicht in Vergessenheit, weil zumindest ihr Name in einer Zeitung oder später auf dem Grabstein zu lesen ist. Es gibt in der Stadt aber auch Menschen, die viel unauffälliger leben und dann oft auch einsamer sterben.

Pastor Stefan Taubmann von der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde stellte das Anliegen der Initiatoren vor: „Wir wollen diesen Menschen Wertschätzung zeigen, indem ihr Name noch einmal zu hören ist.“ Als Christ bezog er sich dabei auf einen biblischen Text, in dem Gott jedem Menschen versichert: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen“. Allerdings stehe bei diesem Gedenken nicht Glaube und Kirchenzugehörigkeit im Mittelpunkt. Darauf verwies auch Bürgermeister Dannenberg als Vertreter der Stadt. Jeder und jede Verstorbene habe Würde und daher auch gebühre ihnen ein würdevolles Gedenken. Dannenberg sprach von etwa 50 Menschen jährlich, für die in der Regel die Stadt die Bestattungsangelegenheiten übernimmt. Er dankte den damit betrauten Mitarbeitern der Stadtverwaltung.

Ein Bläserquartett der Evangelischen Stadtkirchengemeinde begleitete das Verlesen der Namen und einiger begleitenden Texte in der Feierhalle. Anschließend trugen die etwa 30 Teilnehmer je eine Rose bis zum Grabfeld am östlichen Rand des Friedhofes. Dort lud Pfarrer Bertram Wolf von der Katholischen Gemeinde St. Elisabeth zum Abschluss ein, in ein Vaterunser einzustimmen oder in aller Stille das Gedenken zu beschließen. Die Organisatoren können sich gut vorstellen, diese Feier im nächsten Jahr zu wiederholen oder gar zu einer guten Tradition werden zu lassen.