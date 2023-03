Meisterprüfung für Kfz-Techniker in Gera-Aga: Bloß keine Fehler machen bei der Fehlersuche

Gera-Aga. Es herrscht Prüfungsstress für angehende Kfz-Technikermeister – erstmals gilt eine neue Meisterprüfungsverordnung.

In der Bildungsstätte der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera-Aga stellten sich elf junge Männer im Kfz-Techniker-Handwerk dem fachpraktischen Teil I ihrer Meisterprüfung. Den fachtheoretischen Teil II der Meisterprüfung hatten sie schon absolviert.

Erstmals kam dabei eine neue Meisterprüfungsverordnung im Kfz-Handwerk zur Anwendung, um der immer größer werdenden Komplexität Rechnung zu tragen.

So reichten die Prüflinge im Vorfeld ein eigenes Projekt zu einem Kundenauftrag ein, der vom Meisterprüfungsausschuss genehmigt werden musste. Das Projekt reichte vom Reparatureingang über die Behebung des Fehlers bis hin zur Fahrzeugübergabe an den Kunden. Wichtig war, dass als Meisterprüfungsprojekt Arbeiten an einem Fahrzeug durchgeführt wurden, die in mindestens zwei vernetzten Systemen jeweils einen Fehler aufwiesen. Weiterhin musste eine vom Prüfungsausschuss vorgegebene Situationsaufgabe bewältigt werden.

Die Anforderungen in der Meisterprüfung sind hoch. Umso erfreulicher ist es, dass zehn der Prüfungsteilnehmer nun alle Teile der Meisterprüfung geschafft und damit den Meisterbrief in der Tasche haben, während die anderen noch weitere der insgesamt vier Teile der Meisterprüfung absolvieren müssen.