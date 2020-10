Gera: Aktion „Goldmarie“ für mehr heimisch genutztes Obst

„Ich sehe jetzt überall Apfelbäume“, meint schmunzelnd Ronny Grosser, Inhaber vom „Köstritzer Bierhaus“ in Gera. Bereits im vorigen Jahr kam ihm eine Idee, die nun in seiner „Aktion Goldmarie“ gipfelt. „Ein Freund hat ein großes Pachtland mit vielen alten Obstbäumen. Mir war aufgefallen, dass er die Äpfel aber gar nicht nutzt. Das fand ich sehr schade. Wenn diese auch nicht so ansehnlich und groß wie andere nach EU-Norm sind, so schmecken sie doch sehr lecker“, berichtet der Gastronom. Ihm ist aufgefallen, dass vielerorts Obst hängt, das jedoch nicht genutzt wird.“ Ronny Grosser ruft deshalb dazu auf, nicht beachtete und genutzte Obstbäume auf verlassenen alten Streuobstwiesen oder am Straßenrand aufzuspüren und abzuernten, bevor die Früchte vergammeln. „Eine gute Möglichkeit wäre, es in eine Mosterei zu bringen, denn wetterbedingt ist die Obsternte in diesem Jahr recht gering ausgefallen und es wird wenig Obst zum Mosten abgeliefert.“

Ronny Grosser vom „Köstritzer Bierhaus“ in Gera mit dem Sohn eines Mitarbeiters bei der Apfelernte. Foto: Grosser Eigentumsfrage zuerst abklären Sicherlich müsse vor dem Abernten immer die Eigentumsverhältnisse abgeklärt werden, macht der Gastronom aufmerksam. „Aber es gibt viele Bäume, um die sich überhaupt niemand mehr kümmert. Warum nicht mal erkunden, ob das Obst geerntet werden darf. Dann wird es wenigstens noch genutzt“, so Grosser. „Mich stört, dass wir Obst, insbesondere Äpfel, häufig Pestizid belastet, aus aller Welt importieren und unser heimisches vergammelt, weil sich keiner darum kümmert. Aus Bequemlichkeit oder aus Unwissenheit“, so der Geraer. Gerade sucht er noch ein Labor, das für ihn einmal Äpfel vom Straßenrand in Bezug auf Schadstoffbelastung testet, um auch hier auf der sicheren Seite zu sein. Matthias Grimm (rechts) und Mitarbeiter Theo Reinhardt an der mobilen Obstpresse. Foto: Peter Michaelis Matthias Grimm von der Fahrenden Mosterei Grimm hat die Erfahrung gemacht, dass Leute mittlerweile wieder mehr Wert auf heimisches Obst und eigenen Saft legen. „Es kommt auch vor, dass vom Straßenrand aufgesammelte Früchte oder welche von ungenutzten Streuobstwiesen abgegeben werden“, so Grimm. Aktuell vermostet er hauptsächlich Äpfel, aber auch noch einige Birnen. Von Mitte bis Ende Oktober erwartet er die Quitten. Letztes Jahr sei das Obstjahr eine Katastrophe gewesen, berichtet er. Dieses Jahr sei die Ernte zwar besser, jedoch von einem guten Obstjahr immer noch entfernt. Am 17. Oktober ist Matthias Grimm mit seiner Fahrenden Mosterei am Globus in Gera-Trebnitz anzutreffen. Erst wiegen, dann genießen Aktuell läuft im Köstritzer Bierhaus eine Challenge, bei der jeder mitmachen kann: „Für 50 Kilogramm Obst, die man in der Mosterei abgibt, erhält man bei uns ein Freibier. Einfach den Wiegeschein mitbringen und dann genießen“, möchte Ronny Grosser einen kleinen Anreiz für die Pflückaktion heimischer Obstsorten geben. Selbst hat er übrigens mit seiner Familie und Helfern in dieser Saison schon knapp 250 Kilogramm Äpfel geerntet, die anschließend vermostet wurden. „In der Mosterei haben wir nun ein Kontingent an Flaschen und können diese für die Hälfte des Preises nach und nach abrufen. Auf diese Weise werden unsere Gäste frisch gepressten Apfelsaft aus der Region genießen.“ Wer verlassene, in Vergessenheit geratene Obstbäume ausfindig gemacht hat oder kennt, kann eine Nachricht senden an: info@koestritzer-bierhaus-gera.de