Gera: Aktive Fälle gehen zurück – Inzidenzwert unverändert bei 41,9

Gera. Corona-Lage in Gera: Die Stadt meldet am Montag vier Genesene und keine neuen positiv Getesteten.

Nachdem die Zahl der Coronafälle zuletzt zugenommen hatte, kamen am Montagmorgen zunächst keine weiteren Fälle hinzu. Im Gegenteil: Da vier weitere positiv auf das Coronavirus getestete Menschen seit Montag als genesen gelten und keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet werden, sank die Zahl der aktiven Fälle in Gera nunmehr auf 58. Der Inzidenzwert der Positivtests der zurückliegenden sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, lag zunächst aber weiter über dem ersten Grenzwert von 35, nämlich wie am Vortag bei 41,9. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.