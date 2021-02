Gera/Altenburg: Theaterfotograf entwirft Theater-Brettspiel

Spielen vor Publikum ist für die Künstler am Geraer Theater gerade nicht möglich. Theaterbesuche, Konzerte und Tanz auf der Bühne dürfen nicht stattfinden. In diesem Winter müssen viele zu Hause bleiben und sich die Zeit selbst möglichst gut gestalten. Spielen gehört auch dazu.

Ronny Ristok, Fotograf am Theater Altenburg Gera, hat sich ein Brettspiel einfallen lassen, informiert das Theater in einer Pressemitteilung. „Ein Theaterbesuch mit Hindernissen“ soll Klein und Groß Freude bereiten. Das Spielfeld mit comichaften Zeichnungen kann als Datei auf der Internetseite des Theaters heruntergeladen und selbst ausgedruckt werden. Dann braucht es nur einen Würfel und für jeden der zwei bis sechs Mitspieler eine Spielfigur. Die Spielanleitung gibt es ebenfalls zum Ausdrucken. Auf dem Weg vom Start zum Ziel gelangt man auf Aktionsfelder, die den Weg ins Theater abkürzen oder erschweren können. Insgesamt zehn gibt es. Wer ein Abonnement hat oder zum Sektempfang mit dem Intendanten geladen ist, darf vorrücken. Wer seine Schwiegermutter im Auto vergessen oder den Anschlusszug in Gößnitz verpasst hat, muss mit seiner Spielfigur einen Umweg machen. Und wer dem Dramaturgen unterwegs bei der Autopanne hilft, bekommt gleich die Werkeinführug to go. Gewonnen hat, wer zuerst ans Ziel kommt.

www.theater-altenburg-gera.de