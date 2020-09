Gera: Andacht zum „Tag der Schöpfung“

Gera. Zum „Tag der Schöpfung“ wird am Dienstag in Gera in den Klimapavillon eingeladen.

Der „Tag der Schöpfung“ fand in Gera bisher unter anderem im Hofwiesenpark am Standort des ehemaligen BUGA-Kirchenzeltes statt.

In diesem Jahr lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) der Stadt in den Klimapavillon vor dem Kultur- und Kongresszentrum ein. An diesem Dienstag wird dort ab 17 Uhr in einer Andacht Gelegenheit sein, über Beziehungen nachzudenken, die zerstören, aber auch wieder versöhnt werden können, heißt es.

Das könne das Verhältnis des Menschen zur Natur, zu anderen Menschen, zu sich selbst oder auch zu Gott betreffen. Was ist dabei intakt, was ist gestört oder gar zerstört und wie kann Heilung, Hilfe und Versöhnung gelingen?

Angeboten würden kurze Impulse aus der Bibel, das Sammeln und Vortragen von Fürbitten und das Zusprechen von Hoffnung und Mut im abschließenden Segen.

Die Andacht wird unter Berücksichtigung der Hygieneschutzregelungen durchgeführt, die für Veranstaltungen im Klimapavillon gelten, heißt es abschließend.