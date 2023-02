Gera: Aus dem Leben von Werner Herzog

Gera. Filmclub-Comma zeigt am Donnerstag Porträt des deutschen Regisseurs.

Der Filmclub-Comma zeigt in dieser Woche, nur am Donnerstag, 2. März, um 20 Uhr „Werner Herzog – Radical Dreamer”.

Der Film zeichne zum ersten Mal und exklusiv ein umfassendes Porträt eines der einflussreichsten Filmemacher und Künstler unserer Zeit, heißt es in einer Mitteilung. Gedreht wurde in Herzogs Heimatdorf Sachrang, bei der Arbeit an einem Film und während der Filmemacher auf Lanzarote unterrichtet. Und schließlich sehen wir ihn zuhause in Los Angeles. Wichtige Wegbegleiter wie Wim Wenders oder Volker Schlöndorff geben genauso Auskunft über ihn, wie einige Hollywoodstars, mit denen er gearbeitet hat (Nicole Kidman, Christian Bale, Robert Pattinson, Chloé Zhao), aber auch Herzogs Frau Lena und seine Brüder.

Überlagerung von Fakt und Fiktion

Die „klassischen“ Filme der 1970er und frühen 1980-er Jahre werden ebenso behandelt (wie „Aguirre“ oder „Fitzcarraldo“ mit Klaus Kinski) wie Herzogs „amerikanische Zeit“ ab Mitte der 1990er, wo besonders seine Dokumentarfilme für Aufsehen sorgten. Darin verfolgt er sein persönliches Konzept der „Ekstatischen Wahrheit“, einer Überlagerung von Fakt und Fiktion im Dienst der Suche eines tieferen Kerns. red