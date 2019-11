Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Bauarbeiten in Stadtrodaer Straße haben begonnen

Augen zu und durch – Das werden sich wohl die meisten Bewohner der Geraer Westvororte denken, deren Hauptzufahrt zum Stadtzentrum mit dem Baustart in der Stadtrodaer Straße am Montag sozusagen „gekappt“ wurde. Sicher, gerade in den Morgenstunden muss durch die recht weiträumigen Umleitungen wegen des vollgesperrten Straßenabschnitts zwischen der Kreuzung Hofer Straße und dem Abzweig Scheubengrobsdorfer Straße deutlich mehr Zeit eingeplant werden.

Die Aussicht, dass die Sanierung der Straßendecke bis Freitag erledigt sein soll, scheint aber milde zu stimmen. So war zumindest der relativ gelassene Eindruck, den Anwohner am Montagvormittag vermittelten. Da war die Sperrung natürlich Gesprächsthema. Sicher gebe es andere Straßen in der Stadt und auch im Ortsteil, die noch schlechter aussehen, meinte ein Passant. „Die Straße hat es aber schon auch nötig“, meinte ein anderer Herr in einer Dreiergruppe. Bedenken hat er wegen des späten Zeitpunktes im Jahr: „Hoffentlich klappt auch alles und das Wetter spielt mit, nicht das wir die Umleitung bis Weihnachten haben.“ Sein Gesprächspartner indes hat die Busumleitung bereits getestet. „Das hat gut funktioniert“, meinte er.

Auf der GVB-Linie 17 können wegen der Baustelle jeweils zwischen 8 und 17 Uhr die Haltestellen Klinikum und Scheibe nicht bedient werden. Der Bus fährt zwischen 8 und 17 Uhr ab der Haltestelle „Klinikum Haupteingang“ über Ernsee nach Frankenthal und weiter ohne Halt über Rubitz zur Heinrichstraße. Zwischen Frankenthal und Windischenbernsdorf fährt ein Pendelbus. Weiterhin entfallen laut GVB zwischen 8 und 17 Uhr alle Fahrten der Linie 17 ab Klinikum bis Heinrichstraße. Für Fahrten vom Klinikum Richtung Zentrum stehen nur die Fahrten der Linien 10 und 11 zur Verfügung. Zwischen 17 und 8 Uhr würden alle Fahrten ohne Einschränkungen verkehren, heißt es. Auch die Buslinien 200, 202 und 222 der RVG sind betroffen. Auch sie fahren stadtauswärts die Umleitung über Ernsee und Frankenthal, stadteinwärts werden die Busse großräumig über Großbocka oder Töppeln umgeleitet.

Ähnlich gilt es für den Individualverkehr, von Abkürzungen für Ortskundige einmal abgesehen. Zu beachten ist, dass die Straße Stadtweg zwischen Ernsee und Frankenthal nur im Richtungsverkehr aus Ernsee kommend befahren werden kann, aus Richtung Frankenthal ist sie gesperrt.

„Da war bestimmt noch irgendwo Geld übrig, das würde den Zeitpunkt erklären“, meinte ein Anwohner vielsagend. „Nicht abwegig“, kommentiert Westvororte-Ortsteilbürgermeister Erik Buchholz auf Nachfrage. Er bestätigt den Eindruck, wonach die Baumaßnahme sich nicht lange ankündigte. „Wir haben auch relativ kurzfristig davon erfahren, die Informationen, gerade auch an den Busaushängen, hätten besser sein können“, sagt er. Dass sein Telefon an Tag eins der Umleitung sturmgeklingelt hätte, kann er aber nicht bestätigen. Auch er denkt, dass die meisten die überschaubare Bauzeit hinnehmen, zumal die Straße dann wieder in besserem Zustand ist. „Wenn es schnell gehen soll, muss vollgesperrt werden“, sagt er.

Auf der gesamten Breite soll in den kommenden Tagen im genannten Abschnitt der Stadtrodaer Straße die Straßendecke durch die Firma Kutter HTS im Auftrag der Stadt erneuert werden, einschließlich der Bushaltebucht und dem Einmündungsbereich zur Scheibe. Am Montag wurde zunächst die Deckschicht abgefräst.