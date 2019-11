Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Baustelle Stadtrodaer Straße seit Jahresbeginn geplant

Beim Zeitpunkt für die Straßenbauarbeiten in der Stadtrodaer Straße, die in dieser Woche begonnen haben und nach jetzigem Stand auch abgeschlossen werden sollen, runzelte der ein oder andere die Stirn. Auf Nachfrage räumt die Stadtverwaltung in Gera mit der häufiger zu hörenden Mutmaßung auf, es handele sich um einen Schnellschuss, „weil gerade noch Geld übrig war“.

So seien die Arbeiten schon seit Beginn des Jahres geplant gewesen und im Frühjahr ausgeschrieben worden. Bei dem Vorhaben gehe es um nicht weniger als die Verkehrssicherheit. Diese herzustellen müsse „die nicht mehr reparable und ausgemergelte Asphaltoberfläche, welche besonders in der Straßenmitte eine starke Schlaglochbildung aufweist, durch eine neue Asphaltbetondeckschicht ersetzt werden.“

Eigentlich hätten diese Arbeiten Ende Oktober erledigt sein sollen. Doch, so erklärt die Stadt auf unsere Nachfragen, „infolge innerbetrieblicher Terminverschiebungen“ bei der Baufirma mussten die Arbeiten auf die jetzige Woche verschoben werden.

„Die Kosten belaufen sich auf etwa 30.000 Euro“, erklärt die Stadt weiter: „Für die Maßnahme können keine Fördermittel in Anspruch genommen werden.“ Gebaut werde über die gesamte Straßenbreite, allerdings ein nur etwa 215 Meter langer Straßenabschnitt – von der Teufelskurve vorbei am Dr.-Sauerbruch-Weg und entlang der Bushaltestelle.