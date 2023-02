Gera: Behindertenbeirat spricht mit Ministerin

Gera. Geraer Beirat für Menschen mit Behinderung erhält Besuch aus Erfurt.

Am Donnerstag vergangener Woche tagte der Geraer Beirat für Menschen mit Behinderung im Rathaus. Besuch erhielten die Mitglieder von Heike Werner (Die Linke), Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Der Beirat nutzte die Gelegenheit, um über seine Ziele zu sprechen. Wichtig ist vor allem die Betreuung der Betroffenen. Das soll unter anderem durch Beratungsstellen gewährleistet werden. Der Beirat fungiert als Ansprechpartner.

„Behinderte Menschen sollen in allen Bereichen die Chance haben, so uneingeschränkt wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können“, sagte Sandra Kadelbach, Behindertenbeauftragte der Stadt Gera. Des Weiteren wurden aktuelle Anliegen angesprochen, unter anderem der Ausbau der Barrierefreiheit in Gera. Um hierfür Lösungen zu finden, wird derzeit von 15 Mitgliedern an der Umsetzung eines Maßnahmenplans gearbeitet, der bis Ende 2023 finalisiert werden soll. Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit verschiedenen Trägern der Behindertenarbeit in Gera stehen ebenfalls im Fokus. Erreichbar ist der Behindertenbeirat über die Behindertenbeauftragte der Stadt, telefonisch unter 0365/8 38 10 73.