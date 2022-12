Gera: Beirat für Behinderte hat sich konstituiert

Gera. Vorsitzender und Vorstand im neuen Gremium gewählt.

Der neue Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Gera hat sich in seiner ersten Sitzung konstituiert. Zum Vorsitzenden wurde mehrheitlich Dietmar Schneider von der Initiative „Barrierefreiheit für Gera“ gewählt. Sonja Sellner wurde zur Stellvertreterin bestimmt und Julia Biereigel zur Schriftführerin. Die Behindertenbeauftragte der Stadt Sandra Kadelbach und der Abteilungsleiter für Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften René Soboll übergaben allen Mitgliedern des Beirats, die vom Stadtrat gewählt worden waren, die Ernennungsurkunden.

Beirat will Inklusion Behinderter in Gera verbessern

Die 15 Beiratsmitglieder werden künftig die Interessen der Menschen mit Behinderungen vertreten. Ziel wird sein, die Inklusion behinderter Menschen in der Stadt zu verbessern, um deren selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu stärken. Der Beirat setzt sich zudem als Ziel, die Belange Behinderter gegenüber dem Oberbürgermeister, dem Stadtrat und der Stadtverwaltung zu vertreten und diese in grundsätzlichen Fragen der Behindertenpolitik und der Behindertenhilfe zu beraten.

Erreichbar ist der neu gegründete Behindertenbeirat der Stadt Gera über die Behindertenbeauftragte der Stadt unter der Telefonnummer (0365) 838 10 73, per E-Mail an Behindertenbeauftragte@Gera.de oder direkt in den Räumen der Ehrenamtszentrale am Kornmarkt 7 in 07545 Gera.