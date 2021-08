Gera: Buslinie erschließt Ferberturm-Areal

Im Frühjahr hatte die Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH einen neuen Midi-Bus, hier am Stadtgraben, angeschafft. Auch auf der Linie 14 fährt dieser Bus.

Gera. Ab Montag gibt es neue Haltestellen auf der Geraer Buslinie 14, zwei andere entfallen.

Ab Montag, dem 30. August, verkehrt die Buslinie 14 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr immer stündlich zur Minute 36 ab der Heinrichstraße zum Ferberturm und hat mehr Fahrten auf einer neuen Route, informiert die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH.

Durch den geänderten Rückfahrweg entfallen die Haltestellen „Marienstraße“ und „Körnerstraße“ in Richtung Heinrichstraße. Dafür werde mit der neuen Haltestelle „Pfaffenhütchenweg“ die Erschließung des Gebiets um den Ferberturm verbessert. Auch in der Leumnitzer Straße und der Quellenstraße seien mit den Haltestellen „Am Kieferngraben“ und „Quellenstraße“ neue Haltestellen entstanden. Weiterhin werden ab Montag auch die Haltestellen „Naulitzer Straße/CJD“ und „Schillerstraße“ in Richtung Heinrichstraße durch die Linie 14 bedient.

Aufgrund der derzeitigen Einbahnstraßenregelung in der Karl-Liebknecht-Straße können die neuen Haltestellen „Calvinstraße“ (zwischen Steinstraße und Calvinstraße) und „Lutherstraße“ (zwischen Lutherstraße und Bauvereinstraße) vorerst nicht bedient werden und entfallen ersatzlos.

Die Linie 14 werde auch weiterhin nur mit einem Midibus mit maximal 25 Plätzen bedient. Großgruppen sollten sich rechtzeitig anzumelden.