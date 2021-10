Gera: Dahlienknollen werden verkauft

Gera. Zum Saisonabschluss im Geraer Dahliengarten läuft am Freitag und Samstag der Dahlienknollenverkauf, so lange der Vorrat reicht.

Im Geraer Dahliengarten können Gäste noch bis 7. Oktober die Blütenpracht bestaunen. Am Freitag, 8. Oktober, 8 bis 16 Uhr, und am Samstag, 9. Oktober, 8 bis 12 Uhr beziehungsweise solange der Vorrat reicht, findet dann der Verkauf der Dahlienknollen in siebzig Sorten statt. Das Amt für Stadtgrün weist darauf hin, dass die Stückzahl in einzelnen Sorten begrenzt ist. Der Preis pro Dahlienknolle liegt je nach Größe zwischen zwei und fünf Euro.

Gleichzeitig wird darum gebeten, geeignete Transportbehältnisse mitzubringen. Gemäß Hygienekonzept erfolgt der Zugang über die Straße „Am Martinsgrund“. Als Ausgang dient die Treppenanlage an der Straße des Friedens. Der Zugang Rathenaustraße ist an beiden Verkaufstagen gesperrt. Der Kassenstandort darf nur mit Mund-Nase-Bedeckung betreten werden. Bis Ende Oktober hat der Dahliengarten noch geöffnet, bevor sich seine Türen bis April 2022 schließen.