Gera: Damit das Herz wieder in den Takt zurückkehrt

Wenn das Herz aus dem Takt gerät, zu schnell oder unregelmäßig schlägt, nehmen das Betroffene sehr unterschiedlich wahr. Für die einen können Herzrhythmusstörungen harmlos und symptomfrei sein, in anderen Fällen führen sie zu Luftnot und Unruhegefühl. Besondere Formen wie das Kammerflimmern können sogar lebensbedrohlich sein.

Ausgangspunkt einer Herzrhythmusstörung sind Störstellen im elektrischen Leitungssystem des Herzens. Irgendwo in den Milliarden Zellen des Herzmuskels werden Impulse nicht oder falsch weitergegeben. Schon kleinste Defekte können komplexe Rhythmusstörungen auslösen, die behandelt werden müssen, informiert das Klinikum.

Wenn Medikamente allein nicht ausreichen, greifen Kardiologen in vielen Fällen zum schonenden Verfahren der Katheterablation. Sandra Purle, Spezialistin für Invasive Elektrophysiologie am SRH Wald-Klinikum Gera, erklärt: „Bei einer Katheterablation veröden wir krankhafte elektrische Erregungsherde im Herzmuskelgewebe. Haben wir die zusätzlichen Leitungsbahnen oder Erregungszentren elektrisch stillgelegt, kann das Herz in seinen natürlichen Takt zurückfinden.“

Während bei der Radiofrequenzablation eine thermische Schädigung des Gewebes durch Hitze induziert wird, kommt bei der Kryoablation Kälte mit Temperaturen bis zu Minus 60 Grad Celsius zum Einsatz. Beide Verfahren werden in Gera angewendet. Die Behandlung wird, wie ein Herzkatheter auch, in örtlicher Betäubung durchgeführt. Voraussetzung für den Erfolg ist, genau die Rhythmusstörung zu lokalisieren. Bislang sei das eine langwierige Suche gewesen. Inzwischen stehen Kardiologen 3D-Mapping-Systeme und hochauflösende Bildschirme zur Verfügung, die elektronische Landkarten des Herzens erstellen, so die Klinik. Dabei liefert ein extra Mapping-Katheter nicht nur die Daten für ein dreidimensionales Bild aus dem Herzinneren, er zeichnet auch die Ausbreitung der elektrischen Impulse auf und führt zum Ursprung der Rhythmusstörung. „So können wir die Ablation zielgenau setzen und erreichen in den meisten Fällen eine dauerhafte Besserung“, beschreibt die Oberärztin.

Die Katheterablation ist inzwischen Standard bei der Behandlung der häufigsten Rhythmusstörung, dem Vorhofflimmern, von dem Patienten mit zunehmendem Alter betroffen sind. Aber auch junge Menschen können unter Herzrasen leiden, in der Regel ist hier eine angeborene Fehlentwicklung die Ursache. Auch bei anderen häufigen Herzrhythmusstörungen setzen Kardiologen auf die Ablation. In Gera werden derzeit etwa 150 solcher Eingriffe im Jahr durchgeführt. Die Zahl ist steigend. Für die Zusatzqualifizierung hat die promovierte Medizinerin Sandra Purle an der Spezialklinik Bad Berka hospitiert und war dort selbst an mehr als 200 Ablationen beteiligt. Das Ziel der Klinik für Kardiologie ist es nun, selbst ein Ausbildungszentrum für diese Methode zu werden.