Gera. Weil ihr beim Hochwasser geholfen wird, will Familie Hartmann aus Gera etwas zurückgeben – und wird Teil der Nachbarschaftshilfe Gera

Gera dankt Helfern in Coronakrise: Aus Dankbarkeit selbst Helfer geworden

Nicht nur das Hochwasser 2013 selbst ist Daniel Hartmann aus Zwötzen in Erinnerung geblieben, auch die Welle der Hilfsbereitschaft. „Uns vorher fremde Leute kamen und haben uns geholfen, ich erinnere mich an einen Paul, damals etwa 16, aus Langenberg, der mit seinem Vater mit anpackte.“ Dieser Zusammenhalt habe ihn, seine Frau Claudia und Tochter Vanessa nachhaltig beeindruckt – und keinen Moment Zögern lassen, als nun wieder Hilfe gefragt war. Nachbarschaftshilfe in der Coronakrise.