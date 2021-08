Gera das dritte Mal beim Stadtradeln dabei

In Gera endete im September 2020 das Gastspiel des Klima-Pavillons. Einige der Teilnehmer am Stadtradeln verabschieden ihn.

Gera. Auftaktveranstaltung ist für den 5. September auf dem Marktplatz geplant.

Ab dem 5. September 2021 heißt es wieder 21 Tage lang: Radfahren für ein gutes Klima. Zum dritten Mal beteiligt sich Gera am Stadtradeln. Interessierte können sich schon jetzt anmelden und ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Kilometer für Gera zu sammeln, informiert die Stadtverwaltung. Egal ob auf dem Weg zu Arbeit oder Schule, zum Einkaufen oder bei einer Radtour in der Freizeit. Jeder Kilometer zählt. „Im vergangenen Jahr hatten wir einen überwältigenden Zuspruch mit 472 Aktiven in 85 Teams und insgesamt 101.308 gefahrenen Kilometern. Mehr als 14 Tonnen CO2 konnten dadurch gespart werden. Ich hoffe, wir können in diesem Jahr noch eine Schippe drauf legen“, wird Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zitiert. Die gefahrenen Kilometer zwischen dem 5. bis 25. September können entweder über die kostenfreie Stadtradeln-App aufgezeichnet oder online eingetragen werden. eine Abschlussveranstaltung mit Preisvergabe sei geplant. u werden noch bekannt gegeben. Der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Thomas Krauße, lädt zur Auftaktveranstaltung am 5. September, um 10 Uhr auf den Geraer Markt ein.

Ansprechpartner: Thomas Krauße; E-Mail: gera@stadtradeln.de; Telefon 0365/8 38 40 02; Anmeldung unter www.stadtradeln.de/gera