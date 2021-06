Gera: Den Sommer für die Berufswahl nutzen

Gera. Handwerkskammer Ostthüringen lädt zur Aktion „Summer for Future“ ein. Anmeldeschluss ist der 9. Juli.

Um Jugendlichen Chancen und Vorteile einer Ausbildung im Handwerk aufzuzeigen, organisiert die Handwerkskammer für Ostthüringen erstmalig den „Summer for Future“ – also den Sommer für die Zukunft. Die Schirmherrschaft hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übernommen.

Mit dieser Veranstaltungsreihe beteiligt sich die Handwerkskammer an der Aktion „Sommer der Berufsbildung“, die vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und der Allianz für Aus- und Weiterbildung ins Leben gerufen wurde.

Beim „Summer for Future“ können die jungen Leute mit Projekttagen viele praktische Berufe kennenlernen. Jeweils in der ersten und letzten Woche der Sommerferien öffnet auch die Bildungsstätte der Handwerkskammer in Gera ihre Türen, um Lust aufs Handwerk zu machen. So gibt es zwei Workshops. Unter dem Motto „Deine Idee verdient Follower“ wird eine eigene Medienkampagne von Schüler erstellt. Beim zweiten Thema „Erst die Arbeit, dann das Chillout“ bauen Jugendliche ihren Liegestuhl.

Nach drei Praxistagen steht am 4. Tag eine Tour durch Handwerksbetriebe der Region auf dem Programm, auf der die Teilnehmer Azubis über die Schulter schauen können. Den Abschluss bildet ein Zukunftstag, an dem die Projektarbeiten vorgestellt werden und Teilnehmende über ihre Erfahrungen berichten.

Anmeldeschluss für wenige Restplätze ist der 9. Juli 2021.

www.hwk-gera.de/summer