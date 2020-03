Gera: Der heiße Draht zur Schule

Zwei Wochen ist es heute her, dass Schüler nach Hause geschickt wurden und sich selbstständig oder mit Hilfe ihrer Eltern den Lehrstoff erarbeiten. „Wir wissen, dass die Eltern jetzt einer hohen Belastung ausgesetzt sind“, sagt Axel Dreyhaupt, Leiter der Grundig Akademie in Gera, die auch Träger der Freien Gemeinschaftsschule in der Friedericistraße ist. „Es läuft erstaunlicher Weise gut“, schätzt Hans-Jürgen Voit, Leiter der Bieblacher Schule in der Erich-Mühsam-Straße ein. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Vor Corona eine neue Plattform kennengelernt

Als großer Vorteil für die 270 Schüler der fünften bis zehnten Klassen der Freien Gemeinschaftsschule erweist sich, dass sie im Februar die Plattform EduPage kennenlernten. „Kurz bevor die Krise begann, haben wir sie für die Schüler zur Kommunikation mit ihren Lehrern freigegeben“, berichtet Lehrer Thomas Granzow. Alle haben sich die App installiert. Sie sendet Push-Nachrichten aufs Smartphone. Zeitgleich könne er so Schüler und Eltern über Arbeitsaufträge informieren und Rückfragen beantworten. Auch erledigte Aufgaben werden so übermittelt. „Ich arbeite den Lehrplan ab“, erklärt der Mathe- und Geografielehrer, zugleich Klassenlehrer der 6a, und gibt zu verstehen, dass er im Plan steht. „Von den Überwiegenden erhalte ich die Aufgaben zur Kontrolle. Damit will ich nicht sagen, dass andere sie nicht machen“, berichtet der 62-jährige Lehrer aus Zeitz, der jeden Vormittag vorm Monitor in der Schule sitzt. Das ist auch seine Empfehlung an die Schüler. Den Tagesablauf so zu gestalten, wie der Unterricht ablaufen würde.

Jeden Tag betreuen zwei Lehrer die schulische Hotline. Wer Dienst hat, wissen die Schüler. So können sie zielgerichtet einen Fachlehrer ansprechen. „Jetzt ist Selbstverantwortung gefragt“, meint Thomas Granzow. „Eltern honorieren, dass ich schnell reagiere, ohne zu überfordern“, hat er erlebt. „Ich habe Verständnis, dass Eltern keine Ersatzlehrer sind, das sollen sie auch nicht. Die meisten sind dahinterher, vielleicht mehr als vorher“, schätzt er ein.

Lösungen landen im Schulbriefkasten

Entnervte Eltern vor der Schule hat auch Hans-Jürgen Voit, der Schulleiter der Bieblacher Schule mit derzeit 385 Regelschülern und 35 Lehrern, noch nicht erlebt. „Viele Gespräche habe ich geführt, nicht wenige Eltern haben sich bedankt, dass wir die Zeit jetzt so gut organisieren“, meint er und erklärt: „Wir liegen ganz gut im Lehrplan“. Erst am Montag hat er wieder einen dicken Packen Umschläge mit erledigten Aufgaben aus dem Schulbriefkasten genommen. Andere nutzen die dienstlichen E-Mail-Adressen der Lehrer, um Erledigtes zuzusenden. „Einige sind pfiffig und fotografieren ihre Lösungen mit dem Handy, um sie an ihre Lehrer zu senden“, erzählt der 62-Jährige. Er hofft, dass die Prüfungen der Zehnten Ende Juni/Anfang Juli problemlos stattfinden können. Die Aufgaben für Mathematik, Deutsch und Fremdsprache werden zentral vorgegeben. Bei jenen für die anderen Fächer können die Fachschaften reagieren. „Es wird keinen Schüler geben, der aufgrund der Krise negative Folgen zu tragen hat“, sagt der Schulleiter. In Notbetreuung ist derzeit niemand der Fünft- und Sechstklässler. Für die Osterferien wird es dieses Angebot auch geben.