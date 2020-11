Gera: Der Mikrotechnologe holt den Sieg

Mit einer Rundreise zu den nominierten Auszubildenden beendeten unsere Redaktion und die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt am Donnerstag den diesjährigen Wettbewerb „Azubi des Monats“. Im September waren zuletzt Max Schmeißer aus Frießnitz, Helena Debus aus Triebes und Erik Koch aus Zeitz ins Rennen gegangen. Alle Drei lernen in Firmen im Raum Gera.

Den Monatssieg schenkten die Leser mit ihrem Votum dem künftigen Mikrotechnologe Max Schmeißer. Simone Schönemann, Vermögensberaterin der Bank, gratulierte und wünschte einen erfolgreichen Abschluss der Lehre. Im Ausbildungsbetrieb PI Ceramic hatten sich auch die Personalleiterin, die Marketingreferentin und die Ausbilderin versammelt, um den jungen Mann zu feiern. „Ich bin überrascht und glücklich, dass ich gewinne, hätte ich nicht gedacht“, freute er sich. Die 500 Euro will er sparen. Dazu bekam der Azubi im zweiten Lehrjahr ein E-Paper der Tageszeitung geschenkt. Eine „tolle Sache“ nannte Personalleiterin Katrin Burghoff die Aktion. „Sie stachelt junge Leute an, stolz zu sein auf ihre Ausbildung“.

Azubi des Monats September, 2. Platz, Maurerlehrling Erik Koch Foto: Peter Michaelis

Das ist der Zweitplatzierte Erik Koch auf jeden Fall. Mit gebrochenem Bein nahm der künftige Maurer zwei Gewinnsparlose und ein Sechs-Monats-Abo entgegen und erzählte, dass ihm in der Berufsschule viele die Daumen gehalten haben. „Ich bin zufrieden“, sagte er über Rang zwei. In die Schule geht er jetzt trotzdem und im Januar will er wieder mit auf den Baustellen seines Betriebes Nur Bau aus Gera-Pforten sein. Des Porträt seines Lehrlings, so erzählt Chef Frank Thiemann fand „positive Resonanz“.

Azubi des Monats September, 3. Platz, Helena Debus will Friseurin werden. Foto: Peter Michaelis

Dass sie die gerahmte Zeitungsseite mit ihrer Geschichte im Friseurgeschäft Hoppe, Franz und Freunde in Gera aufhängen wird, kündigte Helena Debus. „Vielleicht“, so sagt sie „geht jemand meinen Weg“.