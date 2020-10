Ein Gewirr von Sprachen um das Areal der Veolia-Bühne im Hofwiesenpark. Dort feierte am Sonnabend der Interkulturelle Verein das Fest der Kulturen als Abschluss der interkulturellen Woche in Gera. „Eigentlich sollte es der Auftakt sein. Aber der Dauerregen am 26. September machte unseren Plan zunichte“, erklärte Olga Lange die Verlegung.

Dafür strahlte die Sonne am 3. Oktober. „Um die 30 Frauen und Männer mit und ohne Migrationshintergrund hatten sich an der Organisation und dem Aufbau beteiligt“, so die Vereinsvorsitzende. An 13 Ständen luden die Beteiligten zum Vorbeischauen ein. Auch der Migrationsdienst der AWO und der Verein Cuba si der Stadt waren dabei. Informationstafeln brachten den Besuchern die Kulturen und das Leben in Syrien und Afghanistan näher. Frauen standen bereits früh in ihren Küchen und bereiteten ländertypische Köstlichkeiten vor. Dazu gehörten gefüllte Weinblätter, arabische Dattelkekse, russische Quarkhörnchen oder Hamantaschen, die zum jüdischen Purimfest gereicht werden. Touryalai aus Afghanistan reichte zum Beispiel in einem hellblauen Kaftan Tee mit Milch. Er will seinen Realabschluss machen. Amir möchte als Krankenpfleger arbeiten. Kinder konnten puzzeln oder afrikanische Trommeln basteln. Majed Saado Ebraheem spielte Volksweisen auf der Oud. Der syrischer Musiker, Dichter und Maler kam mit seiner Familie vor elf Monaten nach Gera. Seine Bilder erzählen von Liebe, Trauer und Hoffnung. „Gebrochene Stille“ heißt eines seiner Werke, die der 42-Jährige auf dem Areal ausstellte. „Es hätten mehr Besucher sein können, weil sich hier Gelegenheit bot, Vorurteile abzubauen“, sagte Hildegard Werner.