Gera: Die Jüngsten fürs Handwerk begeistern

Gera. Der Unternehmer Nico Ebbinghaus aus Cretzschwitz engagiert sich ehrenamtlich.

Das Cretzschwitzer Unternehmen Nico Ebbinghaus – Hausgeräteservice und Gewerbeküchentechnik erhielt bereits mehrfach die Auszeichnung „1-a-Fachwerkstatt“ und „1-a-Fachhändler“. Diese verleiht die „Markt-intern-Initiative“.

Die Firma gibt es seit 2003. Die derzeit vier Mitarbeiter betreuen Kunden in und um Gera. Trotz der coronabedingten Schwierigkeiten wurde der Kundendienst weitgehend aufrechterhalten, so für Kinderheime, Pflegeeinrichtungen, Bildungsstätten und private Anliegen.

Der Handwerksbetrieb hat sich mit ehrenamtlichem Engagement der Initiative „Wir unterstützen Schüler und Schülerinnen in Thüringen“ angeschlossen. Ihr gehören eine ganze Reihe regionaler Persönlichkeiten an. Dazu zählen Wissenschaftler, Ärzte und Pädagogen, jedoch kaum Fachleute aus dem Bereich Wirtschaft. Die gemeinsame Aktion Lesepaten, getragen von den Thüringer Tageszeitungen, dient dazu, Schüler und Jugendliche frühzeitig anzusprechen, um sie für einen Lehrberuf zu gewinnen, nicht zuletzt für eine Ausbildung im Handwerk.

In der Region gebe es derzeit hunderte offene Lehrstellen, darunter eben auch im Handwerk. Umso dringender sei es, in Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen die Schüler frühzeitig über Berufschancen zu informieren.

Wie man schon die Jüngsten fürs Handwerk interessieren kann, berichtet Ebbinghaus am Langenberger Kindergarten, den auch sein Sohn Damon-Germain besuchte. Der Chef und die Mitarbeiter der Firma schleppten Geräte wie Trockner oder Waschmaschine in die Kindereinrichtung, erläuterten der größeren Gruppe deren Handhabung. Gemeinsam mit den Kindern wurden die Geräte sogar auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und siehe da: Dieser oder jener Heranwachsende erwies sich sogar als kleines technisches Talent. Vielleicht wurde so die Lust an der handwerklichen Tätigkeit geweckt.

Nachwuchskicker werden unterstützt

Aus gleichem Grund, die junge Generation frühzeitig für eine Lehrstelle zu interessieren, betreibt Ebbinghaus Sponsoring. So gibt es eine Patenschaft mit dem Geraer Tierpark, um ehrenamtlich Reparaturarbeiten durchzuführen. Und es gibt Unterstützung für die jungen Fußballer des SV Langenberg.