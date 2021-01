Gera: Donnerstag fährt Bus der Linie 17 andere Strecke

In der Geraer Leo-Tolstoi-Straße statt in der Gerhart-Hauptmann-Straße hält Donnerstag der Bus der Linie 17. (Archiv-Foto)

Gera. Am Donnerstag, dem 21. Januar, wird im Reuß-Park Gera ein Baukran demontiert. Deshalb fährt der Bus der Linie 17 an diesem Tag voraussichtlich zwischen 7 und 17 Uhr eine andere Strecke. Darüber informiert die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH. Die Haltestelle „Gerhart-Hauptmann-Straße“ wird in dieser Zeit in die Leo-Tolstoi-Straße verlegt. Die Haltestelle „Am Steinertsberg“ kann nicht angefahren werden. Die Fahrzeiten sowie die Bedienung der Haltestellen in Richtung Heinrichstraße würden unverändert bleiben, heißt es. (red)