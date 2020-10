Sie wird jetzt öfter als sonst den Weg in die Nicolaistraße nehmen. Dort im Botanischen Garten des Naturkundemuseums stehen jetzt die „Sibirischen Kraniche“ von Eberhard Reppold, die seit 24 Jahren das Leben von Waltraud Wagner begleiten.

Zuerst am Sommerbad

Als sie 1996 in die Straße am Sommerbad zog, hatten die drei bronzenen Tiere ihren Platz unweit der Ampel, die die Einmündung der De-Smit-Straße regelt. Für die dort im Jahr 2005 errichtete Hochwasserschutzmauer musste die Plastik weichen. Nur wenige Meter weiter, am Pöppelner Steg, der die Weiße Elster in Richtung Heinrichsgrün überwindet, fanden sie mit den Buga-Vorbereitungen ihren neuen Standort. „Dort hingen manches Mal Essenverpackungen an den Kranichhälsen“, erzählt die Geraerin und gesteht: „Das ist meine Lieblingsplastik“. Zuletzt sei sie dort einer Fernheizungstrasse im Weg gewesen.

Im April 2019 demoliert

Doch dass sie im Frühjahr 2019 demontiert wurde, lag an einer Zerstörung. Zwischen dem 17. und 18. April hatten Unbekannte einem der Kraniche die Beine gebrochen und ihn auch von den beiden anderen gewaltsam getrennt. „Ich habe Manfred Taubert gefragt, ob er mich bei der Reparatur und der Standortsuche unterstützt. Ohne ihn hätte ich das nicht machen können. Bei der Stadt hat man Respekt vor ihm“, meint Waltraud Wagner. In der Werkstatt des Geraer Metallbaumeisters Klaus Nowak wurde der Schaden repariert. Die knapp 1000 Euro für die Reparatur der lädierten Plastik hat die 85-Jährige bezahlt. Für sie sei es die erste Spende für eine Plastik. Ihre jüngste für den Tierpark habe sie eben erst bezahlt. Da ließ sie die Rechnung für die Futterschachteln zum Mitgeben für Besucher an ihre Adresse liefern.

Erst soll ihr Angebot zur Kostenübernahme von der Stadt unter die Bedingung gestellt worden sein, dass die Bronzeplastik wieder an ihren Platz kommt. „Das war eine Schnapsidee“, meint die Geraerin. Dann war der Hofwiesenpark im Gespräch. Den schloss auch Manfred Taubert, Autor des 2014 erschienenen Buches „Plastiken und Skulpturen in Gera“ aus. „Da setzen Leute vielleicht ihre Kinder drauf“, sagt er. Der 69-Jährige schlug schließlich einen Standort im Botanischen Garten vor.

Unter der großen Weide

Dort am Teich stehen seit voriger Woche die drei Kraniche von Eberhard Reppold, die dieser ursprünglich für eine Geraer Ausstellung „Plastik im Park“ im Küchengarten geschaffen hatte. Fünf Mitarbeiter des Geraer Amtes für Stadtgrün, Abteilung Landschaftsbau, hievten das etwa 150 Kilogramm schwere Kunstwerk mit vereinter Muskelkraft vom Transporter. Den neuen Sockel aus 24 Sack Mischung zu je 30 Kilogramm hatten Erik Hilscher und Jens Röller zuvor direkt am Teich unter der großen Weide betoniert.

Das Aufstellen verfolgte Gerald Ripka, Gärtner im Botanischen Garten. „Als wenn sie hierher gehören“, kommentiert er den neuen Anblick. „Es sollte so aussehen, als wenn sie hier leben würden. Ein Fremdkörper sind sie nicht“, sagt er zufrieden. Auch Waltraud Wagner und Manfred Taubert freuen sich über die gefundene Lösung und hoffen, dass die bronzenen Kraniche hier unversehrt bleiben.

Wer über den Teich schaut und die Plastik unterm Baum komplett erspähen will, muss in die Knie gehen. Die Weide fordert hier ihr Recht. Weiter oben auf der Wiese hat mit „Am Abend“ eine weitere Bronzeplastik ihren Platz im Garten. Sie stammt von Volkmar Kühn. Weggeräumt ist dafür die Büste von Charles Darwin.